شبكة الجزيرة تستنكر اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمكتبها في رام الله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استنكرت شبكة الجزيرة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مكتبها في رام الله، وتعهدت بمواصلة التغطية ونقل الحقيقة بمهنية وموضوعية، كما حملت حكومة نتنياهو المسؤولية عن سلامة صحفيي الجزيرة.

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