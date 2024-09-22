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٢٢‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٤:٢١ م

شبكة الجزيرة تستنكر اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمكتبها في رام الله

شبكة الجزيرة تستنكر اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمكتبها في رام الله

استنكرت شبكة الجزيرة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مكتبها في رام الله، وتعهدت بمواصلة التغطية ونقل الحقيقة .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استنكرت شبكة الجزيرة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مكتبها في رام الله، وتعهدت بمواصلة التغطية ونقل الحقيقة بمهنية وموضوعية، كما حملت حكومة نتنياهو المسؤولية عن سلامة صحفيي الجزيرة.

/انتهى/

رمز الخبر 1948769

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