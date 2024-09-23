  1. إيران
  2. السياسة
٢٣‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٥:٣١ م

في نيويورك

الرئيس الإيراني يبدأ اولى اجتماعاته مع وسائل الاعلام الأميركية

الرئيس الإيراني يبدأ اولى اجتماعاته مع وسائل الاعلام الأميركية

بدأ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اول فعالياته في نيويورك في اجتماع مع وسائل الاعلام الأمريكية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بدأ اولى فعالياته في نيويورك في اجتماع مع وسائل الاعلام الأمريكية.

ويذكر أن الرئيس الايراني مسعود بزشكيان توجه إلى نيويورك للمشاركة في الجلسة العامة للأمم المتحدة.

/انتهى/

رمز الخبر 1948816
شیرین سماره

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات