الرئيس الإيراني يبدأ اولى اجتماعاته مع وسائل الاعلام الأميركية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بدأ اولى فعالياته في نيويورك في اجتماع مع وسائل الاعلام الأمريكية.

ويذكر أن الرئيس الايراني مسعود بزشكيان توجه إلى نيويورك للمشاركة في الجلسة العامة للأمم المتحدة.

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