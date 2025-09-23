وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره القبرصي في نيويورك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "عراقجي" أجرى محادثات مع نظيره القبرصي، في إطار لقاءاته الثنائية المستمرة على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وكان وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له وصل إلى نيويورك أمس الاثنين للمشاركة في الاجتماع القمة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ كما يحضر الجلسات والمناقشات المدرجة على جدول أعمال الجمعية الاممية، لتوضيح مواقف ووجهات نظر الجمهورية الاسلامية بالإضافة إلى عقد اجتماعات منفصلة مع نظرائه من الدول الأخرى وممثلي وسائل الإعلام.