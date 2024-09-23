بزشكيان سيلتقي مع 20 رئيسا من رؤساء الدول الحاضرة في نيويورك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد الرئيس الإيراني للشؤون السياسية "مهدي سنائي" صرح ان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال زيارته إلى نيويورك والتي تستغرق ثلاثة أيام سيلتقي مع عشرين رئيسا من رؤساء الدول المشاركة في اجتماع جلسة الامم المتحدة.

ومن بين الرؤساء سيلتقي بزشكيان مع الرئيس التركي وملك الادرن والرئيس الفرنسي وستجمعه وأياهم محادثات جانبية.

وأشار سنائي أن بزشكيان سيكون له كلمتين خلال زيارته إلى نيويورك الأولى اليوم الاثنين في اجتماع قمة المستقبل والثانية يوم الثلاثاء في جلسة العامة للأمم المتحدة.

وأضاف مساعد الرئيس الإيراني للشؤون السياسية أن بزشكيان سيلتقي مع العديد من اصحاب ومدراء وسائل الاعلام والجامعات وممثلي الاديان فضلا عن لقاء له مع الجالية الايرانية في أميركا.

ولفت إلى أن بزشكيان سيطرح وجهة نظر حكومته بشأن التعامل الفعال مع العالم وكذلك وجهة نظره بشأن منطقة موحدة وقوية.

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