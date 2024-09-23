إيران وروسيا تؤكدان على توسيع التعاون في الممر الشمالي الجنوبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب زاكري، عن أمله في هذا الاجتماع، مع التأكيد على توسيع التعاون المستقبلي: بالنظر إلى حجم الطلب الكبير من الهند، سنكون قادرين على رؤية زيادة في العبور في الممر الشمالي الجنوبي.

كما اقترح الرئيس التنفيذي للسكك الحديدية عقد اجتماع فني مشترك بين خبراء السكك الحديدية الإيرانيين والروس في طهران، وأكد على ضرورة دراسة مشاكل الحدود وقدرات وفرص الاستثمار الروسي في مشاريع السكك الحديدية الإيرانية، وهو ما رحب به السفير الروسي أيضًا.

وفي هذا اللقاء، هنأ السفير الروسي أيضًا زاكري على تعيينه، ونقل تحيات رئيس السكك الحديدية الروسية الحارة ودعوته لاستضافة الرئيس التنفيذي للسكك الحديدية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما اقترح السفير الروسي أن تستضيف الجمهورية الإسلامية الإيرانية دول الممر الشمالي الجنوبي خلال قمة دولية.

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