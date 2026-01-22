بزشكيان: خطة الاعداء نشر واستمرار الإرهاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في مكالمة هاتفية مع نظيره التركي مساء الخميس 2 فبراير 1404،: إن خطة أعداء الأمة الإسلامية هي نشر الإرهاب وزعزعة الأمن في المنطقة من خلال خلق أزمات داخلية.

وأضاف خلال المكالمة: إن وجود ملايين الإيرانيين في الميدان قد أحبط أهداف مدبري الأحداث الأخيرة.

وشدد بزشكيان لنظيره التركي: نحن عازمون على تعزيز العلاقات الثنائية وتوطيدها.

كما قال رجب طيب أردوغان في المكالمة الهاتفية: إن سلام إيران واستقرارها وأمنها ذات أهمية استراتيجية وحيوية لتركيا.

وأكد الرئيس التركي رفضه لأي سيناريوهات تدخلية ضد إيران، مضيفًا: إن نهج إيران المبدئي والمنظم في إدارة الاحتجاجات جدير بالثناء.