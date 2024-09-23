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٢٣‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٣:٠٣ م

 العراق يعزي إيران بضحايا منجم الفحم

 العراق يعزي إيران بضحايا منجم الفحم

أعربت وزارة الخارجية العراقية، عن خالص تعازيها ومواساتها للجمهورية الإسلامية الإيرانية بضحايا الانفجار في منجم للفحم بمحافظة خراسان الجنوبية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها ذكرت الوزارة في بيان، انها "تعرب عن خالص تعازيها ومواساتها للجمهورية الإسلامية الإيرانية، حكومةً وشعباً، في ضحايا الانفجار الناتج عن تسرب غاز الميثان في منجم للفحم بمحافظة خراسان الجنوبية، شرقي إيران".

وأضافت، انها "تتقدم بتعازيها لذوي الضحايا الذين فقدوا أرواحهم في الحادث المأساوي بمنطقة طبس، كما تتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأعلن محافظ خراسان الجنوبية (شرق ايران)، جواد قناعت ارتفاع عدد ضحايا حادث منجم طبس إلى 38شخصا مشيراً إلى إنه لا يزال 14 شخصا محاصرين في المنجم.

/انتهى/

رمز الخبر 1948809

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