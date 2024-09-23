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٢٣‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١:٤٦ م

سوريا تعرب عن تعاطفها مع إيران إثر انفجار بمنجم للفحم في طبس

سوريا تعرب عن تعاطفها مع إيران إثر انفجار بمنجم للفحم في طبس

أعربت سوريا عن تعاطفها المخلص مع إيران، إثر الانفجار الذي حدث في منجم بمدينة طبس التابعة لمحافظة خراسان الجنوبية، والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد كبير من العاملين في المنجم، مؤكدة أن الشعب الإيراني سيتجاوز هذه المحنة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان: تعرب الجمهورية العربية السورية قيادةً وشعباً عن تعاطفها المخلص مع قيادة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إثر الانفجار الذي حدث في منجم في مدينة /طبس/ التابعة لمحافظة خراسان الجنوبية، والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد كبير من العاملين في المنجم.

كما تتقدم سورية بأحر التعازي إلى الشعب الإيراني وقيادته، وخاصةً لعائلات الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وتثق الجمهورية العربية السورية بأن الشعب الإيراني الصديق سيتجاوز هذه المحنة وسيتابع مسيرة الإنتاج والبناء والإنجازات التي حققها في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية.

/انتهى/

رمز الخبر 1948803

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