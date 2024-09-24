عراقجي يلتقي رافائيل غروسي في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استمرارا للقاءاته ومشاوراته على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مع رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

/انتهى/