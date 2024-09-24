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٢٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٨:٢٥ ص

عراقجي يلتقي رافائيل غروسي في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة

عراقجي يلتقي رافائيل غروسي في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة

التقى وزير الخارجية الايراني مواصلة للقاءاته ومشاوراته في نيويورك، مع رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استمرارا للقاءاته ومشاوراته على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مع رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

/انتهى/

رمز الخبر 1948830

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