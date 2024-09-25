غروسي: اتطلع إلى زيارة طهران في أكتوبر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه من المحتمل ان يزور رافائيل غروسي طهران في الاسابيع القليلة المقبلة.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "لقد شعرت باستعداد جيد من جانب السلطات الإيرانية للتواصل بشكل أكبر مع الوكالة الدولية بعد المحادثات في نيويورك، وآمل أن ازور طهران في أكتوبر/تشرين الأول".

وأضاف: "من المؤكد أننا يجب أن نكون الآن سعداء، لأننا لن نبدأ من الصفر"، مبينا: "اننا لقد مررنا بعملية طويلة إلى حد ما، لكننا لم نحصل على الإجابة على بعض أسئلتنا".

هذا وقد التقى غروسي قبل يومين مع وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي في نيويورك وناقش معه القضايا التي ترتبط بعلاقات ايران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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