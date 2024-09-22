عراقجي: الوضع الإنساني في غزة مأساوي للغاية وعلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن التعامل مع هذا الوضع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، كتب " عباس عراقجي" على صفحته على موقع إنستغرام يوم الأحد: "في اليوم الأول من إقامتي في نيويورك، التقيت وتحدثت مع نظرائي من الكويت وكوبا والبحرين؛ وبالإضافة إلى بحث التطورات الدولية والإقليمية، تم التأكيد على تطوير التعاون والعلاقات الثنائية.

وأضاف: وفي لقاء الممثل الخاص للأمم المتحدة لسوريا، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي، ومنسق الأمم المتحدة لإعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية لغزة، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر. اكدت على ضرورة مواجهة السياسات العدوانية التي ينتهجها الكيان الصهيوني في غرب آسيا باعتبارها تهديداً خطيراً وعاجلاً للأمن الدولي. وكان القاسم المشترك في كل اللقاءات هو الاعتراف بفشل سياسات الصهاينة الشريرة.

وقال وزير خارجية بلادنا: إن الوضع الإنساني في غزة مأساوي للغاية. ويجب على المجتمع الدولي ومجلس الأمن أن يتعامل مع هذا الوضع؛ ومع الأسف، ومع ازدواجية سياسات الدول الغربية، رأينا الكيان الصهيوني يسخر من موقف القانون الدولي والقيم الإنسانية المشتركة.

وأضاف: "إن الدبلوماسية والمشاورات متعددة الأوجه لتحقيق المصالح الوطنية ولفت انتباه المجتمع الدولي للحد من جريمة الكيان الصهيوني وآلة القتل في المنطقة ستستمر بحضور الدكتور بزشكيان رئيس بلادنا المحترم".