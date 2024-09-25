إيران تصدر 4 مليارات دولار من الخدمات الهندسية التقنية إلى العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر عبد الامير ربيهاوي مدير عام مكتب غرب اسيا لمنظمة تنمية التجارة، أن العراق بلد في مرحلة إعادة الإعمار لذلك تمت الموافقة على موازنة بقيمة 450 ألف مليار دولار لثلاث سنوات بين البلدين.

وقال: في السنوات الـ6 الماضية، صدرت إيران نحو 4 مليارات دولار من الخدمات الفنية والهندسية إلى العراق، وتركزت هذه الصادرات في بناء السدود والطرق والأنفاق والمصانع ومحطات الطاقة المختلفة.

وأضاف ربيهاوي: إن العراق يمر بمرحلة التنمية والإعمار، ولديه مشاريع محددة بقيمة 10 مليارات دولار، قدموا منها 4 إلى 5 مليارات دولار لإيران.

وتابع القول: السوق العراقي من الأسواق التجارية الكبيرة ونصدر نحو 10 مليارات دولار من الغاز والبضائع إلى هذا البلد كل عام. كما أن صادراتنا من الخدمات الفنية والهندسية في حالة جيدة مقارنة بالدول الأخرى .

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