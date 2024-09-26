الصحة اللبنانية: 72 شهيدا و400 جريح في غارات العدو خلال يوم واحد

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه أشارت الوزارة إلى أنّ حصيلة الشهداء نتيجة الغارات المتتالية على بعلبك الهرمل والبقاع وصلت إلى 12 شهيداً و73 جريحاً.

ولفتت إلى ارتقاء 22 شهيداً وأُصيب 48 جريحاً نتيجة العدوان الصهيوني على المعيصرة وجون ورأس أسطا، فيما ارتقى 20 شهيداً و88 جريحاً نتيجة العدوان الإسرائيلي اليوم على محافظة النبطية جنوب لبنان.

وواصل طيران العدو الصهيوني عدوانه الجوي الواسع على البلدات والقرى الآمنة في الجنوب اللبناني والبقاع مستهدفًا المدنيين بشكل خاص في منازلهم، وشن، مساء الأربعاء، موجة جديدة من الغارات الجوية العنيفة، موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين.

وشملت هذه الموجة من الغارات عددًا كبيرًا من مدن وبلدات وقرى أقضية النبطية ومرجعيون وصور وبنت جبيل وصولًا إلى قضائي صيدا والزهراني، وإقليم التفاح، في الجنوب، كما استهدفت الغارات محيط مدينة بعلبك وعددًا من البلدات البقاعية شرقًا.

واستهدف طيران العدو الصهيوني في هذه الجولة الإجرامية: العديسة، الحوش، برج الشمالي، المساكن، مجدل زون، كفر كلا، كفرا، ياطر، زوطر الشرقية، عدلون، الحوش – صور، دروس، حومين الفوقا، البيسارية، محرونة، دير عامص، دير قانون - راس العين، كفر دونين، كوثرية السياد، تول، وادي الكفور، كفر صير، وكفر حتى، دير سريان، القصير، الغندورية، القنطرة، خربة سلم، الدوير، عبا، برعشيت، الصوانة، صريفا، باتوليه، طيرفلسيه، صربين، طير حرفا، الحميري، طير حرفا، ودير الزهراني.

كما شن الطيران الحربي الصهيوني مساء أمس أكثر من غارة على محيط مدينة بعلبك، وبلدة النبي شيت وسهل بلدة سرعين وأطراف بلدة مقنة، شرقًا.

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