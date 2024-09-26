كنعاني: اتهامات وزير الخارجية الامريكي سخيفة لا اساس لها من الصحة ولا تستحق الرد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كناني، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بشأن تهديدات إيران للمسؤولين السابقين في هذا البلد بأنها اتهامات سخيفة ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق، وقال: من الواضح أن إطلاق مثل هذه الادعاءات ما هي إلا جزء من الحملات الدعائية للانتخابات في أمريكا، ولها أهداف سياسية محددة لا تستحق حتى الرد عليها.

وقال الكنعاني: إن إطلاق مثل هذه الإسنادات الكاذبة والاتهامات السياسية في ظل الوضع الراهن الملتهب في المنطقة لا يمكن أن يقلل شيئا من المسؤولية الدولية للحكومة الأمريكية في المرافقة والمساعدة والمشاركة في ارتكاب كافة أنواع الجرائم الدولية للكيان الصهيوني في فلسطين ولبنان، كما يحمل الرأي العام العالمي النظام الأمريكي ومسؤوليه مسؤولية وقوع مثل هذه الكوارث الإنسانية.

وأوضح: إن السيناريوهات السخيفة والتي لا أساس لها من الصحة التي تقوم بها الحكومة الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تخلق اضطرابا وضعفا في تصميم إيران على محاكمة مصدري الأوامر لارتكاب الجرائم ضد الشعب الإيراني ، كما أن مرور الوقت لن يجعل المجرمين في مأمن من المحاكمة والعقاب.