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٢٧‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٤:٢٥ م

كنعاني: أمريكا شريكة في جرائم الکیان الصهيوني ضد شعبي فلسطين ولبنان

كنعاني: أمريكا شريكة في جرائم الکیان الصهيوني ضد شعبي فلسطين ولبنان

قال المتحدث باسم الخارجية الایرانیة ناصر كنعاني: أمريكا شريكة من الدرجة الأولى في جرائم الحرب التي يرتكبها الکیان الإسرائيلي في إبادة الفلسطينيين والجرائم المستمرة ضد لبنان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب كنعاني على حسابه الشخصي في الفضاء الافتراضي الیوم الجمعة: أعلن کیان الفصل العنصري الإسرائيلي عن تلقيه حزمة مساعدات جديدة بقيمة 8.7 مليار دولار من الولايات المتحدة للحفاظ على تفوقه العسكري النوعي في المنطقة.

وأضاف: وفي الوقت نفسه، صرح وزير الحرب الأمريكي أن واشنطن لن تغير أبدًا التزامها بمساعدة إسرائيل "في الدفاع عن نفسها".

وقال كنعاني: من المخزي أن تعتبر الولايات المتحدة مصرع 42 ألف شخص خلال 11 شهرا في فلسطين وأكثر من 1500 شخص خلال 4 أيام في لبنان "دفاعا عن النفس"وما هذه المبالغ إلا مكافأة اصحاب العمل للقتلة.

وتابع المتحدث باسم الخارجية: لا يشك العالم في أن أميركا شريكة من الدرجة الأولى في جرائم الحرب التي يرتكبها الکیان الإسرائيلي في إبادة الفلسطينيين والجرائم المستمرة ضد الشعب اللبناني.

/انتهی/

رمز الخبر 1948951

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