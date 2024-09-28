الخارجية الايرانية: جرائم الكيان الصهيوني لن تمر دون عقاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدرت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيانا باستشهاد السيد حسن نصر الله الأمين العام للمقاومة الإسلامية-حزب الله-لبنان في الهجوم الإرهابي الغاشم للكيان الصهيوني المجرم، قائلا: إن استمرار ارتكاب الجرائم الدولية بما فيها جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجريمة العدوان من قبل الكيان الصهيوني يظهر الطبيعة الإرهابية والإجرامية لمتزعمي الكيان الصهيوني وداعميهم ولن يفلتوا من العقاب أبدا.
أصدرت وزارة الخارجية بيانا بشأن جرائم الكيان الصهيوني في لبنان وأعلنت: إن جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والعدوان التي يرتكبها الكيان الصهيوني لن تمر أبدا دون عقاب.
رمز الخبر 1949012
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