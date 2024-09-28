الخارجية الايرانية: جرائم الكيان الصهيوني لن تمر دون عقاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدرت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيانا باستشهاد السيد حسن نصر الله الأمين العام للمقاومة الإسلامية-حزب الله-لبنان في الهجوم الإرهابي الغاشم للكيان الصهيوني المجرم، قائلا: إن استمرار ارتكاب الجرائم الدولية بما فيها جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجريمة العدوان من قبل الكيان الصهيوني يظهر الطبيعة الإرهابية والإجرامية لمتزعمي الكيان الصهيوني وداعميهم ولن يفلتوا من العقاب أبدا.