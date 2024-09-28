اللواء موسوي معزيا باستشهاد السيد حسن: مستقبل المنطقة سيكون بأيدي قوى المقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ارسل القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي، برقية تعزية باستشهاد سيد المقاومة سماحة القائد والامين العام لحز الله السيد حسن نصر الله، في الهجوم الغاشم الذي شنه الكيان الصهيوني على ضاحية بيروت الجنوبية.

إن استشهاد قائد المقاومة السيد حسن نصر الله ورفاقه المجاهدين العظام وأهالي بيروت الأبرياء، أضاف صفة مخزية أخرى إلى السجل الأسود لإرهاب ووجرائم الكيان الصهيوني المتدهور والمنبوذ.

إن الجريمة الشريرة لهذا الكيان المجرم واستشهاد قائد حزب الله، حامل الراية وزعيم المقاومة، أدت إلى تعزيز إرادة الشعب، وبعون الله ستتضاعف قوة حزب الله.

لا شك أن مستقبل المنطقة سيكون في يد قوى المقاومة، ولا ينتظر الكيان الصهيوني الشرير سوى الهزيمة والفشل.