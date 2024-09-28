المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني يصدر بيانا بمناسبة استشهاد السيد حسن نصرالله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني بيانا عزى فيه استشهاد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وجاء في نص البيان:

انضم السيد ورمز المقاومة إلى شهداء المقاومة منذ صدر الإسلام ویلتقی الان مع شهداء كربلاء>>>هذا الشهيد الرفيع كان من خريجي مدرسة الامام الخميني، قضى حياته في النضال، وعاش شهيداً، ولم ينأى بنفسه عن تمني الشهادة لحظة واحدة.

لقد أثبتت تجربة المقاومة أنه كلما استهدف النظام الصهيوني قائداً من قادة المقاومة، دخل إلى ساحة النضال من دمائه الطاهرة قائد أقوى وشهدت النهضة فصلا جديدا وقفزة عظيمة، هذا سنة الله التي ستستمر بلا شك.

وأكد مجلس الامن القومي الايراني: "خط الجهاد والمقاومة سيستمر بدافع مضاعف والنصر الأكيد ينتظر مجاهدي هذا الطريق المبارك".

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