المقاومة الفلسطينية والصمود اللبناني مستمر في مواجهة العدو الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، في رسالة شاركتها على حسابها الرسمي في الفضاء الإلكتروني: إن مقاومة شعب فلسطين الصامد وصمود لبنان في وجه العدو الصهيوني مستمرة، وهناك طريق واضح سيكتب التاريخ نهايته.

وقال ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في السعودية: إن إطالة أمد الاحتلال وتأريخه لا يعطي شرعية للاحتلال، والأجيال القادمة ستشيد بالمقاومة ضد المحتل، كما تستذكر ايضا الاجيال الماضية بالخير.

واعربت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرياض عن تعازيها ومواساتها لهذا الألم وهذا الفراق. وهنأت باستشهاد الشهيد السيد حسن نصرالله وشهداء المقاومة.

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