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٢٩‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:١٧ ص

أولمرت يعترف لأول مرة بمسؤولية إسرائيل عن اغتيال القائد “عماد مغنية” في دمشق

أولمرت يعترف لأول مرة بمسؤولية إسرائيل عن اغتيال القائد “عماد مغنية” في دمشق

 اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت بأن إسرائيل هي المسؤولة عن اغتيال القائد العسكري لـ”حزب الله” اللبناني، عماد مغنية في العاصمة السورية دمشق

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت بأن إسرائيل هي المسؤولة عن اغتيال القائد العسكري لـ”حزب الله” اللبناني، عماد مغنية في العاصمة السورية دمشق عام 2008.

وأوضح أولمرت في حديث للقناة “13” العبرية أن العملية تمت من خلال زرع عبوة ناسفة في الجزء الأمامي من سيارة مغنية، مما أدى إلى اغتياله في تلك الليلة.

يذكر أن “حزب الله” كان قد اتهم الموساد الإسرائيلي باغتيال عماد مغنية في 12 فبراير 2008 في دمشق.

فيما أنكرت تل أبيب ضلوع أجهزتها في العملية، لكن شهادات ظهرت لاحقا أكدت أن الموساد كان وراء عملية الاغتيال.

/انتهى/

رمز الخبر 1949025

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