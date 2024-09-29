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٢٩‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١١:٥٩ ص

برلماني إيراني: سنستخدم كل إمكانيات جبهة المقاومة في مواجهة الأعداء

برلماني إيراني: سنستخدم كل إمكانيات جبهة المقاومة في مواجهة الأعداء

قال رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الاسلامي: في مدرسة الإسلام لا معنى للتوقف ولا شك أننا سنستخدم كل امكانيات التي تمتلكها جبهة المقاومة اليوم ضد الأعداء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الاسلامي إبراهيم عزيزي، كما قال سماحة قائد الثورةـ رغم أن حامل العلم وزعيم المقاومة في لبنان استشهد ولكن من دون شك، ستستمر مسيرة الشهيد السيد حسن نصر الله، القائد العظيم لجبهة المقاومة.

وأضاف: "التوقف لا معنى له في مدرسة الإسلام، وبلا شك سنستخدم كل الامكانيات التي تمتلكها جبهة المقاومة اليوم ضد الأعداء".

وأشار رئيس لجنة الأمن الوطني بالبرلمان إلى أنه لن يكون هناك خلل في جبهة المقاومة فحسب، بل سيكون النضال أكثر إصرارا وصمودا لاستمرار مسيرة المقاومة.

وتابع عزيزي: "المقاومة ضد جبهة الكفر، وخاصة الكيان الصهيوني، وستظل أقوى بفضل الله .

/انتهى/

رمز الخبر 1949034

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