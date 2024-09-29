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٢٩‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٢:٥٦ م

بلدية طهران تسمى شارعا باسم الشهيد السيد حسن نصر الله

بلدية طهران تسمى شارعا باسم الشهيد السيد حسن نصر الله

أعلن رئيس مجلس بلدية طهران، مهدي جمران عن قرار البلدية لإطلاق اسم الشهيد السيد حسن نصر الله على شارع في العاصمة الايرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مهدي جمران للصحفيين اليوم على هامش الجلسة العامة لمجلس بلدية طهران: "من أجل تكريم واحترام الشهيد السيد حسن نصر الله، تم اتخاذ قرار بتسمية أحد الشوارع العاصمة باسم هذا الشهيد".

وتابع رئيس مجلس بلدية طهران: "يأتي هذا القرار الرمزي لدعم محور المقاومة وتكريما لجهود وتضحيات الشعب الذي وقف في وجه الظلم".

وأضاف: "هذه التسمية تدل على تمسك الشعب والمسؤولين بالقيم الإسلامية والوطنية وتهدف إلى تعزيز روح المقاومة والوحدة في المجتمع".

وشدد جمران: "انه بالتأكيد سنختار شارعا يليق بمكانة هذا الشهيد الكبير".

/انتهى/

رمز الخبر 1949037

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