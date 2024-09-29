بلدية طهران تسمى شارعا باسم الشهيد السيد حسن نصر الله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مهدي جمران للصحفيين اليوم على هامش الجلسة العامة لمجلس بلدية طهران: "من أجل تكريم واحترام الشهيد السيد حسن نصر الله، تم اتخاذ قرار بتسمية أحد الشوارع العاصمة باسم هذا الشهيد".

وتابع رئيس مجلس بلدية طهران: "يأتي هذا القرار الرمزي لدعم محور المقاومة وتكريما لجهود وتضحيات الشعب الذي وقف في وجه الظلم".

وأضاف: "هذه التسمية تدل على تمسك الشعب والمسؤولين بالقيم الإسلامية والوطنية وتهدف إلى تعزيز روح المقاومة والوحدة في المجتمع".

وشدد جمران: "انه بالتأكيد سنختار شارعا يليق بمكانة هذا الشهيد الكبير".

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