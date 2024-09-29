الرئيس الاسد: المقاومة لا تضعف باستشهاد قائدها بل تبقى راسخة في صميم القلوب والعقول

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد الرئيس السوري، بشار الأسد، أنّ الأمين العام لحزب الله، الشهيد السيد حسن نصر الله، سيبقى في ذاكرة السوريين وفاءً لوقوفه على رأس المقاومة الوطنية اللبنانية إلى جانب سوريا.

وقال الأسد، في رسالةٍ توجّه بها إلى المقاومة في لبنان وعائلة الشهيد السيد نصر الله، إنّه " في قلب هذا الوفاء سيبقى اسم الشهيد السيد حسن نصر الله خالداً".

وأضاف أنّ المقاومة الوطنية اللبنانية ستبقى الكتف الذي يسنُد الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل قضيته العادلة، معرباً عن يقينه بأنّ هذه المقاومة ستُكمل طريق النضال والحق في وجه الاحتلال.

وشدّد الأسد على أنّ "المقاومة لا تضعُفُ باستشهاد قائدها بل تبقى راسخة في صميم القلوب والعقول"، مشيراً إلى أنّ "المقاومة فكرةٌ وفكر والشهيد نصر الله هو ذاكرتها وتاريخها وهو لن يكون يوماً أسطورة بل سيبقى نهجاً يُنتج حقيقة".

وتابع في السياق نفسه، أنّ القادة الكبار يرحلون وقد تركوا خلفهم منظومةً فكريةً ونهجاً عملياً في المقاومة والشرف، متوجّهاً إلى حزب الله بالقول "أظهرتم على مدى عقود مضت من الصلابة والقوة والعزيمة والتماسك ما جعلكم أقوى وأشد من كل مُصيبة".