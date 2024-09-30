غارات إسرائيلية على معبر يابوس السوري الحدودي ومناطق متفرقة في لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أسفرت الغارة على الهرمل شرق لبنان عن مقتل 10 أشخاص وجرح 20 آخرين.

كما أسفراستهداف إسرائيلي لمركز الدفاع المدني للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة سحمر بالبقاع الغربي عن وقوع قتلى وجرحى.

ومن جهة أخرى، أفاد نشطاء و"المرصد السوري لحقوق الإنسان" بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت بالصواريخ أمس الأحد فيلا للفرقة الرابعة قرب بلدة يعفور في ريف دمشق، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الفيلا كان يتردد إليها قيادات في حزب الله وحرس الثورة.

وقال المرصد "إن رسائل تحذيرية وصلت إلى ماهر الأسد في حال نقل السلاح من مخزون الفرقة الربعة إلى لبنان سيكون ضمن بنك أهداف الضربات الإسرائيلية".

وأفادت مصادر طبية، بمقتل 109 أشخاص وإصابة 364 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في الأراضي اللبنانية.

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