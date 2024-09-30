نيلفروشان...أحد أهم منظري الحرب غير المتکافئة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العمید عباس نیلفروشان قائد الحرس الثوري في لبنان وأحد کبار قادة فیلق القدس التابع للحرس الثوري استشهد خلال عدوان الکیان الصهیونی یوم الجمعة على ضاحیة بیروت برفقة الأمین العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

عُرف العميد نيلفروشان بأنه أحد أهم منظري الحرب غير المتكافئة لعب دوراً مهماً ليس فقط في تحليل التهديدات ضد إيران بل أيضا في إقامة اتصالات فعالة مع جبهات المقاومة وخاصة حزب الله اللبناني ومشاركته في الأحداث وفي تسلمه مناصب ومسؤوليات مختلفة جعل منه شخصية تتمتع بخبرات عديدة في مجال القيادة والقضايا العسكرية ومعرفة دقيقة للعدو.

كان دوره عمليا منذ بداية انضمامه إلى الحرس الثوري الإيراني وأمضى حياته في العمليات وكان قائداً لكتيبة النجف الثامنة أثناء فترة الدفاع المقدس. وبعد ذلك، انضم إلى وحدة عمليات النجف وتولى فيما بعد مسؤولية عملية القوات البرية للحرس الثوري الإيراني.

وفي لحظة حرجة من التاريخ كان قائداً لعمليات القوات البرية للحرس الثوري الإيراني عندما هاجم الأمريكان العراق وأفغانستان وكانت إيران تحت تهديد خطير. كما كان يتمتع بشخصية علمية متميزة. حصل على درجة الدكتوراه وكان عضوا في هيئة التدريس بجامعة الامام الحسين (ع). إن الجمع بين هذه الشخصية العلمية وخبراته العسكرية جعل منه شخصية استراتيجية ومؤثرة للغاية. ولهذا السبب، كانت قراراته على مستوى الحرس الأعلى فعالة للغاية.

كما انه اسس مقر "النبي الاكرم (ص)" بالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني الذي تم استخدامه لاحقا في عملية "الوعد الصادق" التي نفذت ضد الكيان الصهيوني وهذا ما أظهر وجهة نظره الصحيحة بأن القوات المسلحة وخاصة الحرس الثوري في ساحة القتال بحاجة إلى مركز قيادة وسيطرة يمكنه إظهار مشهد المعركة لكبار القادة عبر الإنترنت ويمكنهم اتخاذ القرارات وإصدار الأوامر اللازمة في الوقت الحالي.

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