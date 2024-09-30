معزيا باستشهاد العميد نيلفروشان...اللواء باقري: راية تحرير القدس لن تسقط باستشهاد القادة والمجاهدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدم اللواء محمد باقري، رئيس أركان القوات المسلحة الايرانية، تعازيه باستشهاد العميد عباس نيلفروشان اثر هجوم وحشي للكيان الصهيوني في ضاحية بيروت.

وقال اللواء باقري في رسالة تعزيته: "اقدم التهنئة والتعزية باستشهاد القائد والعالم النبيل لحرس الثورة الاسلامية العميد عباس نيلفروشان المستشار العسكري الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان والذي كان إلى جانب قائد المقاومة الأمين العام لحزب الله "حجة الإسلام والمسلمين الشهيد السيد حسن نصر الله" وعلى أيدي المجرمين الصهاينة إلى قائد الثورة الاسلامية وعائلة الشهيد ورفاقه في جبهة المقاومة الإسلامية وخاصة حرس الثورة الاسلامية".

وأضاف: "إن الأدوار الفعالة والرائدة للشهيد نيلفروشان ستكون دائمة إلى الأبد ومفيدة لأولئك الذين يتبعون طريقه في القوات المسلحة والمدافعين عن أمن البلاد".

وتابع: "لا شك أن الراية التي رفعها شهداء القدس لتحرير فلسطين والأمة الإسلامية من هيمنة الاستكبار العالمي والصهيونية العالمية الشريرة لن تبقى على الأرض باستشهاد المجاهدين وقادة المقاومة، بل سترتفع أعلى من ذي قبل".

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