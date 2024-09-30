كنعاني: إيران لن تترك أيًا من تصرفات الكيان الصهيوني دون رد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعرب "ناصر كنعاني" المتحدث باسم وزارة الخارجية في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، عن تعازيه بمناسبة استشهاد السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في لبنان، لشعب لبنان وحزب الله اللبناني وعائلة الشهيد الكريمة وكل احرار العالم.

وتابع: السيد حسن نصر الله استشهد لكن مدرسة السيد حسن نصر الله حية ولا شك لدينا في أن جبهة المقاومة وشعب لبنان سيحتفلان بزوال الكيان الصهيوني وتحرير المقدسات في القدس.

وقال كنعاني: إن النظام الأمريكي لن يحقق أي إنجازات استراتيجية بمواصلته دعمه المشين للكيان الصهيوني.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: بعد جرائم الكيان الصهيوني باستهداف ضواحي بيروت بالقنابل التي اهدتها الولايات المتحدة لاغتيال الأمين العام لحزب الله، وضعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إجراءاتها السياسية والقانونية على جدول الأعمال. وأعلن وزير الخارجية مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في نيويورك. وبالنيابة عن جمهورية إيران الإسلامية، أصدرنا على الفور بيان وأعلن السيد عراقجي أثناء حضوره جلسة مجلس الأمن، وادانة هذه الجريمة، مواقف بلادنا وطالب المحافل الدولية ومجلس الأمن بالتحرك الفوري في هذا الصدد.

ونوه كنعاني: عقب المتابعة، أعلن سفير إيران لدى الأمم المتحدة رسميا مواقف إيران في هذا الشأن عبر إرسال رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، مضيفا: إن اغتيال الأمين العام لحزب الله ومستشار حرس الثورة على يد الكيان الصهيوني يشكل تهديداً لسلام وأمن المنطقة وضد القانون الدولي، وحذرنا من أن استمرار هذه التصرفات يمكن أن يوسع نطاق الصراعات. ويجب على الأمين العام للأمم المتحدة أن يتابع الطلبات في هذا الصدد بجدية.

وقال: إن إيران تتابع القضايا بالتشاور الوثيق مع السلطات اللبنانية. ولن تترك جمهورية إيران الإسلامية أيًا من الأعمال العدوانية التي يقوم بها الكيان الصهيوني دون رد.

إيران والامة الإيرانية ليسا من دعاة الحرب، ولكنهما يحاولان تعزيز الاستقرار في المنطقة

وردا على سؤال قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: منذ بداية الأزمة في المنطقة وغزة، كان لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجهات نظر واضحة وإجراءات دبلوماسية واسعة النطاق فيما يتعلق بضرورة دعم شعب فلسطين. واعتقدت إيران أن الحرب على غزة لن توصل المحتلين إلى أي من أهدافهم المعلنة.

وقال: الجمهورية الإسلامية الإيرانية والأمة الإيرانية ليسا من دعاة الحرب، ولكنهما يحاولان ترسيخ الاستقرار في المنطقة، وايضا لا تصمت امام استهداف المصالح والأمن الوطني. ومن يقف أمام الأمن القومي الإيراني سيتلقى بالتأكيد إجابة دون أدنى شك.

سنقطع أيدي وأرجل المعتدي

وتابع كنعاني: سنقطع أيدي وأرجل المعتدي. إذا اقتضت الظروف ذلك وإذا جاء الوقت سنواصل "إلى القدس" نفسها. لا ينبغي لأحد أن يشكك في قدرة إيران واقتدارها على الرد على أعمال المغامرة. والعالم يعرف هذا وقد رآه. الكيان الغاصب على وشك الانهيار. ولن تؤدي هذه الاغتيالات الإجرامية إلى إصلاح الانقسامات الداخلية في الأراضي المحتلة. لن يتم استعادة سمعة الكيان الصهيوني الغاصب في العالم. ولن يزيل صمة العار عن جبين المجرمين الإسرائيليين والأمريكيين.

وقال كنعاني على الدول الإسلامية استخدام كافة قدراتها، بما فيها الاقتصادية، للضغط على هذا الكيان.

على الحكومات الإسلامية أن تدعم حقوق الشعوب الإسلامية بشكل جدي وحاسم

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن شاء الله سنرى دعمًا جديًا من الدول الإسلامية في دعم الشعب الفلسطيني وفرض العقوبات على الكيان الصهيوني.

وتابع: في الوضع الذي استخدمت فيه الحكومة الأمريكية العقوبات كسلاح ضد الدول الإسلامية، لم تستخدم الدول الإسلامية قدراتها للمطالبة المشروعة بحقوقها وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف كنعاني: يجب على الحكومات الإسلامية أن يكون لديها دعم جدي وحاسم لحقوق الشعوب الإسلامية.

زيارة غروسي إلى إيران

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عن زيارة غروسي إلى إيران: لقد جرت محادثات ومفاوضات بشأن هذه الرحلة. رحلة غروسي إلى طهران ليست امرا غير عاديا؛ هذه الزيارات والمحادثات كانت من الماضي وستستمر.

وأضاف كنعاني: المحادثات التي جرت خلال زيارة إسلامي إلى فيينا كانت إيجابية، والمحادثات التي أجراها الدكتور عراقجي مع غروسي على هامش اجتماع الجمعية العامة في نيويورك كانت جيدة.

وقال: بطبيعة الحال، إذا كانت هناك إرادة جادة في الوكالة لمتابعة القضايا المشتركة ضمن الإطار المهني والتخصصي للوكالة، فمن المؤكد أن هناك إمكانية لمواصلة هذه المناقشات المهنية وحل القضايا المتبقية بين إيران والوكالة.

دعم أمريكا وبعض الأوروبيين هو سبب انعدام الأمن في المنطقة

وحول تقاعس الأمم المتحدة ووجود نتنياهو في نيويورك، قال كنعاني: "من العار أن تكون منبر الأمم المتحدة في يد مجرم حرب ويستخدمها للتهديد". وهذا عار على من يدعم الكيان الغاصب ويرتكب جرائم حرب. وأظهرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مدى كراهيتها للكيان الصهيوني، خاصة خلال خطاب المجرم الصهيوني.

وتابع: إن رحيل أعضاء الأمم المتحدة يظهر مدى كراهية الرأي العام العالمي للكيان الغاصب. وإذا أرادوا إجابة، فقد حصلوا عليها في الجمعية العامة. والصهاينة لا يترددون في استغلال الفرص لتحقيق أغراضهم الإجرامية.

وقال المتحدث باسم وزارة السياسة الخارجية عن أداء قوى المقاومة في المنطقة: أولا، ليس لإيران أي قوات نيابة عنها في المنطقة. وتيارات المقاومة تمثل شعوبها ضد احتلال الأجانب، وتنبع من قلب شعوبها. إن قوى المقاومة في المنطقة تعمل في إطار مصالحها الوطنية وفي سبيل دعم أمن المنطقة.

وبالنسبة لفلسطين ولبنان قال كنعاني: قد أعلنت إيران مرارا وتكرارا أنه ليس لديها أي وكلاء في المنطقة. إننا نتصرف بشكل حاسم دفاعا عن أمننا القومي. وأي عمل عدواني لن يُحذف من قائمة مطالب إيران ضد المعتدين.

وفيما يتعلق بالهجوم الإرهابي لجيش الظلم في خاش، قال: المجموعات الإرهابية ذات الشعارات والمسميات المختلفة في المنطقة أظهرت أنها أدوات في يد الكيان الصهيوني لأغراضها الخاصة، وهذه المجموعة هي إحدى مجموعات الكيان. ولدى إيران وباكستان موقف مشترك ومذكرات مشتركة بشأن مسألة تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وفيما يتعلق بالمباحثات التي جرت في نيويورك بشأن المنطقة، قال: إن التعامل مع عوامل عدم الاستقرار في المنطقة ومحاولة إيقاف آلة الحرب التابعة للكيان من جانب إيران لا يتعارض مع جهود إيران لإجراء محادثات بناءة مع الأطراف المختلفة في العالم. إننا متمسكون بدعم دول المنطقة والحكومات الإقليمية ضد عدوان الكيان الصهيوني، ونعتقد أن دعم أمريكا وبعض الأوروبيين هو سبب انعدام الأمن في المنطقة.

لا ننتظر من أحد أن يساعد فلسطين

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: إيران أوفت بمسؤولياتها وستواصل القيام بذلك. لا ننتظر من أحد أن يساعد فلسطين .

وقال: في جغرافية إيران نستضيف أيضاً لاجئين من أفغانستان، والسبب الرئيسي لذلك هو الاحتلال الأمريكي والناتو. ولذلك فإن إيران صادقة في شعاراتها عمليا.

إيران لا تقف مكتوفة الأيدي في دعم أمنها القومي

وحول الهجوم الإسرائيلي المحتمل على إيران ورد الفعل الإيراني، قال: إيران دولة قوية ومن الطبيعي أن تتحرك بشكل حاسم في تأمين أمنها ومصالحها الوطنية. إيران لا تقف مكتوفة الأيدي في دعم أمنها القومي.

وفيما يتعلق بتصريحات ولي عهد الكويت، قال كنعاني: الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤمن بقوة بالتعاون الإقليمي وتعتبره مبدأ أساسيا للتنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة للإفراج عن محمد رضا نوري، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "لقد بذلت الحكومة والجهاز الدبلوماسي جهوداً كبيرة، وحققنا نجاحاً جيداً في هذه العملية، وكان هذا الأمر أمراً يستحق الاهتمام وسوف تستمر جهودنا في هذا المجال".

وفيما يتعلق باجتماع وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا في نيويورك والمفاوضات بشأن سوريا، قال كنعاني: الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت دائما فرصة للاجتماعات المتعددة الأطراف. هذا العام، كما العام الماضي، عقد اجتماع مشترك في إطار عملية أستانا بين إيران وروسيا وتركيا لدعم سوريا. وبطبيعة الحال، وفي إطار وجود الإرادة المشتركة، ستستمر هذه اللقاءات والخطط لمواصلة المحادثات.

قد أثبت لبنان أنه قادر على هزيمة الكيان الصهيوني

وعن إرسال إيران قوات إلى لبنان، قال: نعتقد أن دول المنطقة لديها القدرة على الدفاع عن نفسها ضد عدوان الكيان الصهيوني ولا داعي لإرسال قوات متطوعين إيرانية، ولم يكن لدينا أي طلب من أي جانب. لقد أثبت لبنان أن لديه القدرة على هزيمة الكيان الصهيوني وطرد قوات الاحتلال فعلياً من مناطق النزاع عام 2000.

وعن زيارة رئيس الوزراء الروسي إلى طهران أضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: زيارة رئيس الوزراء الروسي ستتم اليوم في إطار التخطيط. سيكون لديه اجتماعات مختلفة. اللقاء مع الرئيس مدرج في خطة عمله. وسيتم بحث آخر تطورات العلاقات الثنائية بين إيران وروسيا، خاصة التبادلات الاقتصادية والتجارية المتزايدة. لقد تم بالفعل إعداد الوثيقة الإستراتيجية وتأجيل التوقيع عليها لحين إعداد برامج البلدين.

وعن مشاورات الرئيس الفرنسي مع بزشكيان، قال كنعاني: إيران أظهرت أن البلاد لا تتعرض للضغوط ولا تتفاوض تحت الضغط. إيران دولة قوية ولها مواقفها. محادثاتنا مع الأوروبيين لا تزال قائمة، والأمر نفسه مع فرنسا. نحن نعبر عن مواقفنا في الحوارات، لكننا لا نقبل أن تكون الحوارات مشروطة بمطلب واحد.

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