شمخاني: استشهاد السيد حسن نصرالله مصدر تطورات كبيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مستشار قائد الثورة الاسلامية وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي السابق عزى استشهاد السيد نصرالله واعتبره مصدرا لتطورات هامة.

وقال شمخاني: "السيد حسن نصر الله كان يتمتع بشخصية متميزة، واستشهاده، مثل حياته، هو مصدر تطورات كبيرة ستؤدي في النهاية إلى انهيار النظام الصهيوني الغاصب".

وتابع: "بحسابات خاطئة خطيرة، اتخذ النظام الصهيوني والولايات المتحدة إجراءات من شأنها إحداث تغيير جذري في مجموعة المعادلات الأمنية في غرب آسيا وزيادة عدم الاستقرار وانعدام الأمن، وسوف تصيبهم النتائج الضارة لهذه الشرور بشكل أسرع مما كانوا يتصورون".

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