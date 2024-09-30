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٣٠‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٣:٣٨ م

محمد علي الحوثي: شهادة السيد نصر الله ستسرع في زوال "إسرائيل"

محمد علي الحوثي: شهادة السيد نصر الله ستسرع في زوال "إسرائيل"

أكّد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي،  استمرار اليمن في مساندة "إخواننا في فلسطين ولبنان بكل قوة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في اختتام المؤتمر الدولي الثاني للرسول الأعظم، قال محمد علي الحوثي، إنّ "شهادة السيد القائد حسن نصر الله ستكون وقوداً لمزيد من العمل، وتسريع وعد الله بزوال الكيان الصهيوني".

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت، الأحد، عدواناً استهدف الحُدَيْدَة الساحلية على البحر الأحمر غربي اليمن.

وعلّق الإعلام الإسرائيلي على استهداف اليمن، بأنه جاء رداً على قصف "تل أبيب" بصاروخ باليستي السبت الفائت، إذ أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف القوة الصاروخية التابعة لها مطار يافا المحتلة، المسمّى إسرائيلياً "مطار بن غوريون"، كاشفةً أنّ الاستهداف تمّ "في أثناء وصول رئيس حكومة الاحتلال، المجرم بنيامين نتنياهو، إليه".

وأشارت القوات المسلحة، في بيانٍ ألقاه المتحدث باسمها العميد يحيى سريع، مساء السبت، إلى أنّ العملية، التي نُفّذت بصاروخ باليستي من نوع "فلسطين 2"، أتت "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، ورداً على جرائم العدو الصهيوني في غزة ولبنان".

/انتهى/

رمز الخبر 1949086

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