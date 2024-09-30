بزشکیان: إيران تركز على التعاون مع جميع الدول على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استلم مسعود بزشکیان اليوم الاثنين،في مراسم رسمية منفصلة اوراق اعتماد سفراء السودان والدنمارك والنيجر وألمانيا وقطر والنرويج الجدد.

وتمنى الرئيس في هذه المراسم، النجاح لسفراء هذه الدول الست الجدد وأكد على ارادة بلادنا على تحسين مستوى العلاقات وتوسيع التعاون مع الجيران ودول المنطقة ودول العالم الأخرى قائلا:منذ بداية عملنا، قلت دائمًا أن أساسنا هو التعاون مع جميع الدول على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة.

واشار الرئيس إلى تاريخ العلاقات الودية بين هذه الدول وإيران في الماضي،وقال: كانت لدينا علاقات جيدة في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والاجتماعية وقرار الحكومة الرابعة عشرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي استعادة العلاقات الودية مع الدول الأوروبية وتوسيع التعاون وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية.

وقال بزشکیان في إشارة إلى تصاعد جرائم الکیان الصهيوني في غزة ولبنان: من المؤسف أننا نشهد تطبيق معايير مزدوجة من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية فيما يتعلق بمسألة حقوق الإنسان وبينما أثارت هذه الدول استياء العالم أجمع من انتهاك حقوق الإنسان في دول مثل إيران وأمام مقتل عشرات الآلاف من الأبرياء على يد الکیان الصهيوني، إلا أنها وضعت ختم الموافقة على هذه الجرائم بصمتها.

كما ثمن الرئيس خلال اللقاء مع سفير قطر جهود هذه الدولة من أجل وقف إطلاق النار وقال: إذا كانت الدول الإسلامية تتمتع بالتماسك والوحدة واحتجت وتحركت بصوت واحد ضد جرائم الکیان الصهيوني لم نشهد استمرارا وقحا للأعمال الإجرامية التي يرتكبها هذا الکیان.

وفي هذه المراسم أكد سفراء الدول الستة عزمهم على العمل من أجل توسيع التعاون وتحسين مستوى العلاقات مع ايران

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