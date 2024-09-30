العميد رادان يقدم التعازي باستشهاد سيد المقاومة في مكتب حزب الله بطهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدم القائد العام لقوى الامن الداخلي في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد احمد رضا رادان، التعازي باستشهاد "السيد حسن نصر الله" من خلال حضوره مكتب حزب الله في طهران ولقائه مع ممثل حزب الله في طهران.

وتجدر الإشارة إلى أن "مراسم العزاء" باستشهاد "السيد حسن نصر الله" تقام منذ صباح الأحد ولمدة ثلاثة أيام في مكتب حزب الله في طهران.

ويستضيف "عبد الله صفي الدين" ممثل حزب الله في طهران المعزين في هذه الأيام الثلاثة.

ومنذ الأحد، توافد عدد من المسؤولين والشخصيات إلى مكتب حزب الله في طهران لتقديم التعازي باستشهاد السيد حسن نصر الله.