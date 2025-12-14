ولايتي: إيران ستواصل دعم حزب الله بحزم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مستشار قائد الثورة والجمهورية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي التقى اليوم الاحد، ممثل حزب الله في طهران عبد الله صفي الدين.

واكد ولايتي خلال اللقاء إيران ستواصل بحزم دعم حزب الله الذي يقف في الخطوط الأمامية للمقاومة.

واضاف ولايتي: حزب الله هو أحد أهم أعمدة جبهة المقاومة ويؤدي دوراً أساسياً في مواجهة الصهيونية.

ومن جهته، قال ممثل حزب الله في طهران عبد الله صفيّ الدين: حزب الله اليوم أقوى من أي وقت مضى وهو مستعد للدفاع عن وحدة أراضي لبنان وشعبه ولن يضع سلاحه بأي حال من الأحوال.

واضاف صفيّ الدين: الكيان الصهيوني وداعموه يجب أن يعلموا أن حزب الله متى ما قرر سيردّ بحزم.