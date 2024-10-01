استهداف "قاعدة فكتوريا" الامريكية في مطار بغداد الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مصدر أمني إن قاعدة فيكتوريا العسكرية في محيط مطار بغداد تعرضت فجر اليوم لقصف بالصواريخ.

وأضاف المصدر أنه "تم تفعيل منظومة السيرام للانذار".

وأشار إلى سقوط صاروخ بين الجدار الفاصل بين الجدار المدني والعسكري.

كما ذكر مصدر أمني ثان في تصريح لوكالة "شفق نيوز" أن القصف تم بصاروخين حيث سقط أحدهما بمحيط القاعدة تحديدا عند مقر الفوج الثاني جهاز مكافحة الإرهاب والأخر قرب مدرج في المطار المدني.

ولفت المصدر إلى أن القصف تم عبر منصة في منطقة العامرية غربي بغداد، مشيرا إلى أنه تم تفعيل منظومة الدفاع الصاروخية الخاصة بالقاعدة للتصدي للقصف.

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