سوريا...الدفاعات الجوية تتصدى لاهداف معادية بسماء دمشق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تجدد سماع دوي انفجارات متتالية في المدينة في حين تعاملت الدفاعات الجوية مع أهداف معادية في محيط العاصمة وسط تصاعد لألسنة الدخان في محيط منطقة المزة.

ونوهت المصادر الى ان الدفاعات الجوية السورية تصدت لموجات صواريخ تم إطلاقها من طائرات إسرائيلية، وتحاول استهداف مواقع في جنوب غرب العاصمة دمشق.

وأوضحت المصادر انه تمكنت الصواريخ الاعتراضية من إسقاط معظم الصواريخ المهاجمة قبل وصولها إلى هدفها.

هذا وأصدرت وزارة الدفاع السورية بيانا عقب الاعتداء جاء فيه مايلي:

"حوالي الساعة 2:05 من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بالطيران الحربي والمسير من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في مدينة دمشق".

وأضاف أن "وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان والطيران المسير وأسقطت معظمها".

وأكد أن "العدوان أدى إلى استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة تسعة آخرين بجروح ووقوع أضرار كبيرة بالممتلكات الخاصة".

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