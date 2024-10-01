إيران ترسل مساعدات إنسانية إلى الشعب اللبناني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان طائرة إيرانية تحمل مساعدات إنسانية إلى الشعب اللبناني وصلت إلى مطار اللاذقية الدولي في سوريا.

وهذه المساعدات مخصصة للمواطنين اللبنانيين الذين نزحوا من لبنان إلى سوريا نتيجة عدوان الكيان الصهيوني.

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