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٠١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٤:٠٠ م

إيران ترسل مساعدات إنسانية إلى الشعب اللبناني

إيران ترسل مساعدات إنسانية إلى الشعب اللبناني

وصلت طائرة إيرانية تحمل مساعدات إنسانية إلى الشعب اللبناني إلى مطار اللاذقية الدولي في سوريا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان طائرة إيرانية تحمل مساعدات إنسانية إلى الشعب اللبناني وصلت إلى مطار اللاذقية الدولي في سوريا.

وهذه المساعدات مخصصة للمواطنين اللبنانيين الذين نزحوا من لبنان إلى سوريا نتيجة عدوان الكيان الصهيوني.

/انتهى/

رمز الخبر 1949125

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