لبنان: حزب الله يوقع قوة إسرائيلية حاولت التسلل في كمين محكم في أول اشتباك حقيقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت المقاومة الاسلامية في لبنان، في بيان، أن مجاهديها "اشتبكوا مع القوة الإسرائيلية وأوقعوا فيها خسائر وأجبروها على التراجع".

وأعلنت المقاومة، في بيانين منفصلين اليوم، أن مقاوميها استهدفوا تجمّعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة الشوميرا بِصلية صاروخية عند الساعة 7:15 من صباح اليوم الأربعاء، وحقّقوا فيه إصابةً مباشرة، واستهدفوا في الوقت نفسه قوة مشاة كبيرة في مستعمرة مسكاف عام بالأسلحة الصاروخية والمدفعية، وحقّقوا فيها إصابات مباشرة ودقيقة.

وكذلك، أعلنت المقاومة أنها استهدفت عند الساعة 7:30 من صباح اليوم الأربعاء تجمّعاً لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومرابض مدفعيته جنوب مستوطنة "كريات شمونة" بصلية صاروخية، وحقّقوا فيها إصابات مؤكدة.

وأفادت المصادر في الجنوب بأن حزب الله نفّذ كميناً محكماً ضد مجموعة من نخبة جنود الاحتلال كانوا يستعدون للتسلل من عديسة وكفركلا، في أول محاولة توغل للقوات الإسرائيلية في جنوب لبنان منذ إعلان "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء، بدء عملية برية جنوب لبنان.

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