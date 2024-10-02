عراقجي: إيران لم تستخدم حقها في الدفاع المشروع إلا استنادا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السيد عباس عراقجي وزير خارجية بلادنا تحدث هاتفيا مع وزراء خارجية إنجلترا وفرنسا وألمانيا وبعض الدول الأخرى حول العملية الصاروخية التي نفذتها القوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية الليلة الماضية والتوترات في غزة ولبنان.

وأشار عراقجي في هذه الاتصالات إلى ضبط النفس الذي اتبعته إيران منذ أكثر من شهرين بعد الهجوم الإرهابي الذي شنه الكيان الصهيوني واستشهاد إسماعيل هنية في طهران، واستمرار هذا الكيان في الحرب على غزة وتوسعه في لبنان، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 42 ألف شخص في غزة ولبنان وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تستخدم سوى حقها في الدفاع المشروع استنادا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة واستهدفت حصرا القواعد العسكرية والأمنية للكيان الصهيوني.

وشدد رئيس السلك الدبلوماسي لبلادنا كذلك على أن العملية انتهت، ولكن إذا حاول الكيان الصهيوني الرد فإن ردنا سيكون أشد قسوة. ولا تسعى الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى تصعيد التوتر والحرب، رغم أنها لا تخشى الحرب. ونحذر أي طرف ثالث من التدخل في هذا الصراع.

وفي الختام، دعا عراقجي مرة أخرى إلى بذل جهود كافة الدول من أجل وقف إطلاق النار ومنع هجمات الكيان الصهيوني وزيادة تصعيد التوترات في المنطقة، وخاصة في لبنان وغزة.

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