قائد الثورة: خسارة السيد حسن نصر الله ليست بسيطة وقد جعلتنا نحزن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد "علي الخامنئي"، مجموعة من النخب والمواهب العلمية المتفوقة في حسينية الإمام الخميني(رض) بطهران.

وقال سماحة قائد الثورة نحن في حداد ولكنني لم أؤجل اللقاء مع النخبة إلى وقت لاحق، لأن حدادنا يشبه حداد سيد الشهداء (ع) محيي ودافع الى الامام. الحادثة التي حصلت ليست حادثة صغيرة؛ إن خسارة السيد حسن نصر الله ليست حادثة بسيطة وقد جعلتنا نحزن.

وأضاف سماحة القائد: رغم أن نحن في حداد عام بالمعنى الحقيقي للكلمة، إلا أنني لم أؤجل هذا اللقاء. لقد تم التخطيط لهذا الاجتماع بالفعل، وكان من الممكن عقده الأسبوع المقبل، على سبيل المثال. ولكن اعتقد أن التوجه نحو النخب لا ينبغي أن يتأخر.

وتابع القول ان هذا اللقاء يحمل لنا رسالة، والرسالة هي أننا في حداد، إلا أن حدادنا لا يعني الحداد والاكتئاب والجلوس في الزاوية. حدادنا يشبه حداد سيد الشهداء عليه السلام إنها حية ومفعمة بالحيوية. نحن نحزن، لكن هذا الحداد يجبرنا على التحرك والتقدم والعمل بحماس أكبر يجب أن نشعر أن حدادنا يجب أن يدفعنا أيضًا إلى الأمام.

وقال سماحة القائد طبعا لدينا كلام فيما يتعلق بقضايا لبنان وما يتعلق بهذا الشهيد العظيم والعزيز، سأقولها في القريب العاجل إن شاء الله.

يتبع...