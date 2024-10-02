بزشكيان: إذا لم تتوقف إسرائيل عن جرائمها فإنها ستواجه ردود أفعال أشد قسوة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس بلادنا قبل مغادرته إلى قطر: الرحلة إلى الدوحة ستتم بدعوة رسمية من أمير قطر. وقد تم إدراج هذه الرحلة على جدول الأعمال من أجل المشاركة في منتدى التعاون الآسيوي.

وأضاف: ستكون هناك محادثات حول الأوضاع في المنطقة والتفاعلات بين الدول الإسلامية. وسنناقش في منتدى حوار التعاون الآسيوي الوضع الحرج في المنطقة وجرائم الكيان الصهيوني وعدم امتثال هذا الكيان للقوانين الدولية من أجل التوصل إلى لغة مشتركة.

وأكد بزشكيان أيضًا: أن هذه المحادثات تهدف إلى إجبار الصهاينة على وقف جرائمهم. وإلا فإنهم سيواجهون ردود أفعال أشد قسوة.

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