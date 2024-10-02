بزشكيان يغادر طهران متوجها إلى قطر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن رئيس بلادنا مسعود بزشكيان غادر طهران متوجها إلى قطر قبل دقائق بدعوة رسمية من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر.

وقبل مغادرته إلى قطر أعرب الرئيس عن آرائه وخططه بشأن هذه الرحلة في محادثة في مطار مهرآباد وقال: يتم تنظيم هذه الرحلة بدعوة رسمية من أمير قطر للمشاركة في منتدى التعاون الآسيوي .

وأضاف: نسعى لتحقيق هدفين في هذه الرحلة. أولاً، سنجري مباحثات مع حكومة قطر في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاستثمارية، وسيتم توقيع مذكرات تفاهم.

وأعلن الرئيس أنه سيتم إجراء محادثات حول الوضع في المنطقة ونوع التعاون الذي ينبغي أن تقوم به الدول الإسلامية في هذا الصدد.

وأضاف بزشكيان: سنناقش أيضًا الوضع الحرج في المنطقة وجرائم إسرائيل وعدم امتثالها للقوانين الدولية واستهداف الأبرياء في منتدى حوار التعاون الآسيوي.

وقال: إذا لم يتوقف الكيان الصهيوني عن جرائمه فسوف يشهد رد فعل أقسى.

وقال الرئيس: "سنتحدث مع الدول الآسيوية حول المشاكل والقضايا الأمنية ونأمل أن نحقق الوحدة والتماسك اللازمين ونبعد الأعداء عن أطماع خلق التمرد في الشرق الأوسط".

وتتم زيارة الرئيس التي تستغرق يومين بناءً على دعوة رسمية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومن المقرر أن يعقد بزشكيان اجتماعًا رسميًا مع أمير قطر.

كما سيشارك الرئيس في اجتماع وفدي البلدين رفيعي المستوى، كما ستقام مراسم توقيع وثائق التعاون المشترك بين البلدين.

وفي اليوم الثاني يلقي كلمة في الاجتماع التاسع عشر لمنتدى حوار التعاون الآسيوي ومن المحتمل أن يكون له لقاءات مع بعض قادة ومسؤولي الدول المشاركة في المنتدى.

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