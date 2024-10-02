  1. إيران
  2. السياسة
٠٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٥:٤٧ م

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يرد على التهديدات الاسرائيلية للمنشآت النووية

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يرد على التهديدات الاسرائيلية للمنشآت النووية

رد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد اسلامي على تهديدات الكيان الصهيوني لمنشآت إيران النووية، وقال: إسرائيل تطلق دائما مثل هذه الادعاءات، الكيان الصهيوني كيان وحشي، نتنياهو يتصرف كمصاص دماء، ماذا يمكن أن نتوقع من هذا الشخص المجنون.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن محمد إسلامي قال للصحفيين على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية: أجريت محادثات مع غروسي في فيينا والسيد راقجي في نيويورك، وكان يريد التحدث مع السيد الرئيس، لكن هذا الاجتماع يحتاج إلى تنسيق وسيكون حسب البروتوكول الخاص به.

وأضاف، فيما يتعلق ببدء الجولة الجديدة من المفاوضات النووية، قال: القضية المهمة هي أن كل السجالات القائمة حول برنامجنا النووي والذريعة التي خلقوها حوله تتعلق بمفاوضات رفع العقوبات ووزارة الخارجية تتولى رفع العقوبات.

وفيما يتعلق بتهديدات الكيان الصهيوني لمنشآت إيران النووية، قال: إسرائيل تطلق دائما مثل هذه الادعاءات، الكيان الصهيوني كيان وحشي، نتنياهو يتصرف كمصاص دماء، والعالم كله ينتقد هذا الكيان، ماذا يمكن أن نتوقع من هذا الشخص المجنون.

رمز الخبر 1949183

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات