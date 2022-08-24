 اسلامي: على "غروسي" ألا يطرح مطالب الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية محمد اسلامي، قبل ظهر اليوم (الأربعاء) على هامش اجتماع مجلس الوزراء بحضور المراسلين: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أجرت منذ البداية جميع أنشطتها في المجال النووي وفق معايير وأنظمة الوكالة الدولية ولا يوجد عمل قامت به دون إشراف الوكالة.

وأضاف: إيران ملتزمة بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية والضمانات، ولا يمكن للوكالة أن تدعي أن عمليات التفتيش في إيران قوبلت بعدم الامتثال. القضايا والأماكن المزعومة هي من صنع عقل الكيان الصهيوني، ووثيقة اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة هي نتيجة 20 عامًا من المفاوضات.

وقال رئيس منظمة الطاقة النووية: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وافقت على خفض برنامجها النووي ووافقت على توسيع نطاق مراقبتها بحيث يتم في المقابل رفع جميع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال إسلامي: لا نتوقع من مدير عام الوكالة أن يدلي بتصريحات هي رغبة الكيان الصهيوني، ونعبر عن احتجاجنا كتابة وشخصيا من خلال مندوبنا في الوكالة.

يتبع..