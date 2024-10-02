ولايتي يلتقي ممثل بوتين الخاص للشأن السوري

وبحسب وكالة مهر للأنباء، التقى علي أكبر ولايتي، مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية، مع لافرنتييف، ممثل بوتين الخاص للشؤون السورية.

وجرى خلال هذا اللقاء بحث سبل التعاون بين البلدين فيما يتعلق بآخر التطورات الإقليمية، خاصة التطورات في غزة وحل الأزمة في سوريا ولبنان.

وفي إشارة إلى جرائم الكيان الصهيوني فيما يتعلق بإبادة بحق الشعي الفلسطيني والاعتداءات الأخيرة على لبنان وسوريا بدعم من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، أكد ولايتي على ضرورة وقف آلة القتل لهذا الكيان الغاصب.

وأضاف ولايتي: علاقاتنا مع روسيا وثيقة ومتوسعة.

وفي هذا اللقاء أكد لافرنتييف، وهو يعرب عن ارتياحه للقاء الدكتور ولايتي، على تعزيز العلاقات بين إيران وروسيا وقال: إن قضايا المنطقة في وضع حساس للغاية ويجب اتخاذ خطوات نحو السلام والاستقرار."

كما تم في هذا اللقاء مناقشة سبل توسيع التعاون لمواصلة عملية حل الأزمات القائمة وإحلال السلام والأمن في المنطقة.