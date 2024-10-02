مبعوث الرئيس الروسي: "إسرائيل" تجاوزت الكثير من الخطوط الحمراء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا "ألكسندر لافرينتييف"، خلال لقائه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني "علي اکبر احمدیان" في طهران اليوم : ان "إسرائيل" تجاوزت الكثير من الخطوط الحمراء.

واشار لافرينتييف الى جريمة الكيان الصهيوني المتمثلة في اغتيال الامين العام لحزب الله لبنان الشهيد السيد حسن نصر الله، قائلا : اننا نأمل بأن يكون رد إيران بمثابة جرس إنذار لـ "إسرائيل".

كما قدم المبعوث الروسي، تقريراً حول تقييم بلاده للأوضاع الاقليمية، كما تمت مناقشة الأحداث الأخيرة التي تشهدها المنطقة وخاصة في غزة ولبنان.