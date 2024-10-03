نائب وزير الخارجية: ايران على استعداد تام لمواجهة اي عدوان ارهابي صهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد تخت روانجي النائب السياسي لوزير الخارجية الايراني اجتماعا توضيحيا بحضور السفراء والقائمين بالأعمال ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية ورؤساء مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، في مركز الدراسات السياسية والدولية التابع لوزارة الخارجية، في طهران، من أجل تقديم شرح لوجهات نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن عملية الرد الأخيرة على كيان الفصل العنصري الصهيوني.