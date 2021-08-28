وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره التركي

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد التقى وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، على هامش مؤتمر بغداد الإقليمي.

وبدأ المؤتمر الإقليمي للعراق ظهر اليوم في بغداد بحضور وزير الخارجية الإيراني ورؤساء فرنسا ومصر وعاهل الأردن وأمير قطر ورئيس وزراء الكويت ووزير الخارجية التركي.

وشدد عبد اللهيان خلال المؤتمر على أن ما نحتاجه اليوم أكثر من أي وقت مضى هو "الأمن الإقليمي المستدام" بمشاركة دول المنطقة، والذي يعتمد تحقيقه على استخدام الموارد الاقتصادية لتحقيق التحالف من أجل السلام والتنمية./انتهى/