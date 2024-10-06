رجل امريكي يضرم النار في نفسه قرب البيت الابيض احتجاجا على الدعم الامريكي لجرائم اسرائيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضرم رجل امريكي النار في نفسه دفاعا للشعب الفلسطيني واحتجاجا على الدعم الامريكي لجرائم الكيان الصهيوني.

وقالت شبكة ان بي سي الامريكية في تقرير لها بهذا الخصوص: "انه أضرم رجل النار في نفسه بمظاهرة مؤيدة للفلسطينيين بالقرب من البيت الأبيض مساء أمس السبت".

وأوضحت هذه الوسيلة الاعلامية الامريكية: "الرجل أطلق العديد من الهتافات المؤيدة للفلسطينيين أثناء إشعال النار في نفسه قرب البيت الأبيض".

وكتبت صحيفة واشنطن بوست أن هذا الشخص نُقل إلى المستشفى بعد أن أحرق نفسه وتم إنقاذه.

وأقيمت هذه التظاهرات احتجاجا على عدوان النظام الصهيوني على قطاع غزة والذي بدأت 7 أكتوبر للعام الماضي.

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