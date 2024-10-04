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٠٤‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٧:٢٤ م

بيان مسيرات اليمن دعما لفلسطين ولبنان: عملية الوعد الصادق 2 نسفت أوهام العدو بالقوة

بيان مسيرات اليمن دعما لفلسطين ولبنان: عملية الوعد الصادق 2 نسفت أوهام العدو بالقوة

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الجمعة، طوفاناً بشرياً في مسيرة "وفاء لشهيد المسلمين.. مع غزة ولبنان معركة واحدة حتى النصر"، استمرارا في مساندة الشعب الفلسطيني وتنديدا باغتيال السيد الشهيد حسن نصرالله وترحيبا بالرد الايراني في عملية الوعد الصادق 2 .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء بيان صادر عن المسيرة في اليمن مخاطبا الامين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله: نعاهدك يا شهيد الإسلام والإنسانية والقدس بأنا لن نحيد عن درب الجهاد.

وتابع البيان: نقول لك يا شهيد الإسلام كما قال لك إخواننا المجاهدون في حزب الله، كما كنت تعدنا بالنصر دائما نعدك بالنصر مجددا.

وأكد البيان: نبارك عملية الوعد الصادق 2 التي نفذتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية وطالت كل جغرافيا فلسطين المحتلة، مضيفا: عملية الوعد الصادق 2 نسفت أوهام العدو بالقوة والتفوق والسيطرة وأكدت مجددا أنه ودفاعاته الجوية أوهن من بيت العنكبوت.

بيان مسيرات اليمن دعما لفلسطين ولبنان: عملية الوعد الصادق 2 نسفت أوهام العدو بالقوة

واشار البيان: ونحن على مقربة من العام الثاني لمعركة طوفان الأقصى نجدد العهد للشعب الفلسطيني ومقاومته بأننا معكم وإلى جانبكم، مضيفا: نقول للشعب الفلسطيني ومقاومته، لن نخذلكم مهما طالت المعركة، ومهما كانت الكلفة، وهو ذات العهد والوعد للشعب اللبناني ولحزب الله الغالب.

وختم البيان بالقول: لليهود الصهاينة الإسرائيليين المجرمين قتلة الأنبياء والصالحين، كابوس نصر الله سيبقى يطاردكم حتى زوالكم المحتوم.

/انتهى/

رمز الخبر 1949231

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