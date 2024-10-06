حزب الله يستهدف تجمعات العدو الإسرائيلي في شلومي ومرغليوت وحدب يارين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في بيان لها قالت المقاومة الإسلامية: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:55 من بعد ظهر يوم الاحد 6-10-2024، تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شلومي بصلية صاروخية.
وفي بيان آخر قالت، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:00 من بعد ظهر يوم الاحد 6-10-2024، تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة مرغليوت بصلية صاروخية.
وفي بيان ثالث، قالت، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:35 من بعد ظهر يوم الاحد 6-10-2024 موقع حدب يارين بالاسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
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