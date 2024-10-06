حزب الله يستهدف تجمعات العدو الإسرائيلي في شلومي ومرغليوت وحدب يارين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في بيان لها قالت المقاومة الإسلامية:‏ دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن ‏لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:55 من بعد ظهر يوم ‏الاحد 6-10-2024، تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شلومي بصلية ‏صاروخية. ‏

وفي بيان آخر قالت، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن ‏لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:00 من بعد ظهر يوم ‏الاحد 6-10-2024، تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة مرغليوت بصلية ‏صاروخية. ‏

وفي بيان ثالث، قالت، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:35 من بعد ظهر يوم الاحد 6-10-2024 موقع حدب يارين بالاسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

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