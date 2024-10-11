حزب الله يستهدف تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في الجولان وصفد ومستعمرة مرغليوت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في بيان لها قالت المقاومة الإسلامية:‏ دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:00 من بعد ظهر يوم الجمعة 11-10-‌‏2024 تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي غرب ثكنة راوية في الجولان المحتل بصلية صاروخية. ‏

وفي بيان آخر قالت، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 05:45 من بعد ظهر يوم الجمعة 11-10-2024 مدينة صفد المحتلة بصلية ‏صاروخية كبيرة. ‏

وفي بيان آخر قالت، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:00 من عصر يوم الجمعة 11-10-‌‏2024 تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة مرغليوت بقذائف المدفعية وأصابوها إصابة ‏مباشرة. ‏

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